Michel Temer desmente separação de Marcela e diz que continua casado

O ex-presidente Michel Temer segue casado com Marcela Temer . A informação de que eles estavam separados se espalhou como pólvora pelas redes sociais.

O ex-presidente reagiu com indignação ao saber que a informação, falsa, havia sido divulgada.

Ex-primeira-dama Marcela Temer, esposa de Michel Temer. Crédito: Carolina Antunes/ABR

Depois, mais calmo, disse à Folha de S.Paulo, em tom de brincadeira, que "até liguei para a minha casa" para conversar com a mulher. "Está tudo bem", diz ele.

Temer conta que Marcela também recebeu inúmeros telefonemas para saber se a notícia era verdadeira. E ela desmentiu prontamente, diz Temer.