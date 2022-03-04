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Ainda casados

Michel Temer desmente separação de Marcela e diz que continua casado

Informação que se espalhou pelas redes sociais afirmava que Marcela havia deixado a residência oficial do casal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mar 2022 às 09:51

Publicado em 04 de Março de 2022 às 09:51

 O ex-presidente Michel Temer segue casado com Marcela Temer. A informação de que eles estavam separados se espalhou como pólvora pelas redes sociais.
O ex-presidente reagiu com indignação ao saber que a informação, falsa, havia sido divulgada.
Ex-primeira-dama Marcela Temer, esposa de Michel Temer
Ex-primeira-dama Marcela Temer, esposa de Michel Temer. Crédito: Carolina Antunes/ABR
Depois, mais calmo, disse à Folha de S.Paulo, em tom de brincadeira, que "até liguei para a minha casa" para conversar com a mulher. "Está tudo bem", diz ele.
Temer conta que Marcela também recebeu inúmeros telefonemas para saber se a notícia era verdadeira. E ela desmentiu prontamente, diz Temer.
O ex-presidente foi alvo outro dia de outro constrangimento: alguém telefonou para a empresa de telefonia do celular que usa passando-se por ele e cancelando o número de seu telefone móvel. "Levei três dias para recuperar", afirma ele.

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