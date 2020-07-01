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Rio de Janeiro

Menino de sete anos morre após ser baleado na porta de casa no Rio

Secretaria de Saúde de São João de Meriti informou que Ítalo Augusto já chegou morto à Unidade de Pronto Atendimento, após ser atingido na cabeça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 17:08

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 17:08

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
Um menino de apenas sete anos morreu após ser atingido por um tiro na cabeça na noite de terça-feira (30) de junho. Ítalo Augusto estava na porta de casa, em São João de Meriti, na região metropolitana do Rio, quando foi atingido.
Segundo informações da Polícia Militar, PMs do 21ºBPM estavam em patrulhamento pelo bairro Éden quando foram atacados por disparos de arma de fogo. O caso aconteceu na Rua Ceci, e os tiros partiram do ocupante de uma motocicleta. A viatura onde os policiais estavam foi perfurada. Eles informaram que não reagiram.
Ainda de acordo com a PM, na sequência os policiais foram informados de que uma criança havia sido atingida. "Eles apoiaram o socorro, que estava sendo feito pelas pessoas do local. Na unidade de saúde, infelizmente, o menino faleceu", diz nota da polícia.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que Ítalo Augusto deu entrada na Emergência Infantil da UPA do bairro Eden às 20h31, já sem vida. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

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