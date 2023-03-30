Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Menino de 8 anos é baleado durante tentativa de assalto em São Paulo
Na zona sul

Menino de 8 anos é baleado durante tentativa de assalto em São Paulo

Ele foi atingido por disparos de criminosos que queriam roubar veículo de entrega de mercadorias; não se sabe o estado de saúde da criança

Publicado em 30 de Março de 2023 às 16:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mar 2023 às 16:20
Câmera registrou momento em que menino é baleado na zona sul de SP
Câmera registrou momento em que menino é baleado na zona sul de SP Crédito: Videomonitoramento
Um menino de oito anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na tarde da última quarta-feira (29) no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Ninguém foi preso até o momento.
Ele foi atingido por um disparo feito por criminosos que queriam roubar um veículo de entrega de mercadorias, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).
O caso ocorreu por volta das 13h, na rua Odemis. Segundo o boletim de ocorrência, dois assaltantes abordaram o motorista de 35 anos que estava no carro de entrega.
O veículo era escoltado por um homem de 40 anos, em uma motocicleta Honda CG preta.
Os criminosos desconfiaram que o responsável pela escolta pudesse estar armado e atiraram. Não foi divulgado quantos tiros foram disparados.
O menino atingido pelo disparo foi levado ao Hospital Municipal do Campo Limpo.
A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu deter os criminosos, que abandonaram o veículo e as mercadorias e fugiram.
O caso foi registrado pelo 89º Distrito Policial.
A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo afirmou que não tem autorização para divulgar o estado de saúde da criança.

Veja Também

Anvisa alerta para venda de remédio falso para esclerose múltipla

Por que avião que trouxe Bolsonaro ao Brasil é chamado de 'nave do Harry Potter'?

Ciclista é morto por raio em rodovia de São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados