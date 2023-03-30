Menino de 8 anos é baleado durante tentativa de assalto em São Paulo

Um menino de oito anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na tarde da última quarta-feira (29) no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Ninguém foi preso até o momento.
Ele foi atingido por um disparo feito por criminosos que queriam roubar um veículo de entrega de mercadorias, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).
O caso ocorreu por volta das 13h, na rua Odemis. Segundo o boletim de ocorrência, dois assaltantes abordaram o motorista de 35 anos que estava no carro de entrega.
O veículo era escoltado por um homem de 40 anos, em uma motocicleta Honda CG preta.
Os criminosos desconfiaram que o responsável pela escolta pudesse estar armado e atiraram. Não foi divulgado quantos tiros foram disparados.
O menino atingido pelo disparo foi levado ao Hospital Municipal do Campo Limpo.
A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu deter os criminosos, que abandonaram o veículo e as mercadorias e fugiram.
O caso foi registrado pelo 89º Distrito Policial.
A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo afirmou que não tem autorização para divulgar o estado de saúde da criança.