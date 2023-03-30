Menino de 8 anos é baleado durante tentativa de assalto em São Paulo

Câmera registrou momento em que menino é baleado na zona sul de SP Crédito: Videomonitoramento

Um menino de oito anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na tarde da última quarta-feira (29) no Campo Limpo, zona sul de São Paulo . Ninguém foi preso até o momento.

Ele foi atingido por um disparo feito por criminosos que queriam roubar um veículo de entrega de mercadorias, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

O caso ocorreu por volta das 13h, na rua Odemis. Segundo o boletim de ocorrência, dois assaltantes abordaram o motorista de 35 anos que estava no carro de entrega.

O veículo era escoltado por um homem de 40 anos, em uma motocicleta Honda CG preta.

Os criminosos desconfiaram que o responsável pela escolta pudesse estar armado e atiraram. Não foi divulgado quantos tiros foram disparados.

O menino atingido pelo disparo foi levado ao Hospital Municipal do Campo Limpo.

A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu deter os criminosos, que abandonaram o veículo e as mercadorias e fugiram.

O caso foi registrado pelo 89º Distrito Policial.