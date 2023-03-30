Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Por que avião que trouxe Bolsonaro ao Brasil é chamado de 'nave do Harry Potter'?
Transporte mágico?

Por que avião que trouxe Bolsonaro ao Brasil é chamado de 'nave do Harry Potter'?

Volta do ex-presidente dos Estados Unidos, nesta quinta-feira (30), chamou a atenção de internautas por causa do avião que realizou o transporte

Publicado em 30 de Março de 2023 às 15:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mar 2023 às 15:11
Jair Bolsonaro chegou ao Brasil em voo da Gol vindo de Orlando na
Jair Bolsonaro chegou ao Brasil em voo da Gol vindo de Orlando na "nave do Harry Potter" Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
A volta de Jair Bolsonaro ao Brasil, nesta quinta-feira (30), chamou a atenção de internautas também por outro motivo: o avião que realizou o transporte. O ex-presidente viajou a bordo de uma nave chamada de "nave do Harry Potter", transporte temático que homenageia a saga de magia, e conta com diversas referências aos personagens.
O avião é uma parceria da companhia aérea Gol com a Universal Orlando Resort, complexo de atrações temáticas em Orlando, Flórida, e foi criado para divulgar o parque The Wizarding World of Harry Potter, inspirado na franquia.
Diferente do usual, a nave é cinza e adesivada com referências à Floresta Proibida e ao Hogwarts Express na parte de fora. Já na parte interna, os bagageiros tem como referências imagens de diversos personagem dos filmes, como Hagrid e Dumbledore.
As mesas dos assentos contam com mapas de locais importantes para a história, como o vilarejo bruxo Hogsmeade e do Beco Diagonal.
O modelo é um Boeing 737 MAX 8 e só faz a rota de Brasília para Orlando, ou vice-versa. O tempo de duração do trajeto é de oito horas.

Veja Também

De volta ao Brasil, Bolsonaro mira Lula e diz que petista não fará 'o que bem quer'

TCU determina que Bolsonaro entregue imediatamente 3ª caixa de joias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Gol Linhas Aéreas Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados