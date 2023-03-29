TCU determina que Bolsonaro entregue imediatamente 3ª caixa de joias

A existência desta terceira caixa, estimada em pelo menos R$ 500 mil, foi revelada pelo Estadão na segunda-feira (27). A decisão do ministro do TCU Augusto Nardes atende ao pleito de parlamentares que solicitaram a retirada dos itens.

Terceiro conjunto de joias recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Estadão

Além de determinar a devolução dos itens, o TCU alertou Bolsonaro sobre a omissão de informações relacionadas aos presentes que recebeu do regime saudita. Na semana passada, a Corte já havia determinado que o ex-presidente deveria entregar bens de valor recebidos dos sauditas.

"Quanto à existência de um terceiro conjunto de joias, a decisão proferida por este Tribunal por meio do Acórdão 504/2023-Plenário já havia determinado a entrega de todos os itens recebidos como presentes na visita da comitiva presidencial à Arábia Saudita", declarou Augusto Nardes. "Desse modo, cabe alerta deste Tribunal ao ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro que, caso existam outros presentes recebidos do governo da Arábia Saudita, estes deverão ser restituídos imediatamente".

Assim como foi feito com o segundo conjunto de joias de diamantes, foi decidido que a nova caixa deve ser entregue à agência da Caixa Econômica Federal , localizada na Asa Sul, região central de Brasília.

"Quanto à existência de dezenas de caixas de presentes recebidos pelo ex-Presidente da República por motivo de seu cargo guardados na 'Fazenda Piquet', entendo que a matéria deverá ser tratada pela auditoria a ser realizada com a urgência que a matéria requer pela Secretaria-Geral de Controle Externo", decidiu.

O TCU já havia determinado a realização de uma auditoria em todos os presentes recebidos por Bolsonaro, em seus quatro anos de mandato. A decisão do TCU atendeu a requerimentos de parlamentares do PSOL.

Este conjunto de joias, diferentemente das outras duas caixas enviadas a Bolsonaro, foi recebido em mãos pelo próprio ex-presidente, quando esteve com sua comitiva em viagem oficial a Doha, no Catar, e em Riade, na Arábia Saudita, entre os dias 28 e 30 de outubro de 2019.

Naquela ocasião, Bolsonaro teve um almoço oferecido pelo rei saudita Salma Bin Abdulaziz Al Saud. No encontro, Bolsonaro disse que possuía "certa afinidade" com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salma. Segundo Bolsonaro, "todo mundo" gostaria de passar uma tarde com um príncipe, "principalmente as mulheres".