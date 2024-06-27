Menina desenha abusos sexuais e tio é preso após irmã encontrar papéis

Os papéis foram encontrados pela irmã mais nova da vítima, que mostrou à mãe Crédito: Reprodução / Polícia Civil

Um homem foi preso nesta quarta-feira (26) após desenhos da sobrinha relatando abusos sexuais serem descobertos pela família em Alagoas. A criança destacou as regiões íntimas do corpo dela com setas e círculos. Ela também desenhou rabiscos na cabeça e corações partidos ao lado. Os papéis foram encontrados pela irmã mais nova da vítima, que mostrou à mãe. Caso aconteceu na zona rural de Arapiraca, a cerca de 128 quilômetros de Maceió. O tio foi preso na quarta-feira.

A menina tinha receio de relatar os abusos por sofrer ameaças do suposto autor, segundo a polícia. A investigação também descobriu que a menina havia tentado tirar a própria vida após os traumas sofridos. ''Ele toco ei mi'', ''eu não so mais vigis'' e ''eu não podia cota para'', escreveu a menina de 11 anos. ''Eram rascunhos feitos pela vítima em momentos de isolamento, nos quais a criança expressava suas angústias'', explicou a Polícia Civil.