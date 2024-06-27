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Alagoas

Menina desenha abusos sexuais e tio é preso após irmã encontrar papéis

''Ele toco ei mi'', ''eu não so mais vigis'' e ''eu não podia cota para'', escreveu a menina de 11 anos. Ela também desenhou rabiscos na cabeça e corações partidos ao lado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2024 às 14:14

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 14:14

Os papéis foram encontrados pela irmã mais nova da vítima, que mostrou à mãe
Os papéis foram encontrados pela irmã mais nova da vítima, que mostrou à mãe Crédito: Reprodução / Polícia Civil
Um homem foi preso nesta quarta-feira (26) após desenhos da sobrinha relatando abusos sexuais serem descobertos pela família em Alagoas. A criança destacou as regiões íntimas do corpo dela com setas e círculos. Ela também desenhou rabiscos na cabeça e corações partidos ao lado. Os papéis foram encontrados pela irmã mais nova da vítima, que mostrou à mãe. Caso aconteceu na zona rural de Arapiraca, a cerca de 128 quilômetros de Maceió. O tio foi preso na quarta-feira.
A menina tinha receio de relatar os abusos por sofrer ameaças do suposto autor, segundo a polícia. A investigação também descobriu que a menina havia tentado tirar a própria vida após os traumas sofridos. ''Ele toco ei mi'', ''eu não so mais vigis'' e ''eu não podia cota para'', escreveu a menina de 11 anos. ''Eram rascunhos feitos pela vítima em momentos de isolamento, nos quais a criança expressava suas angústias'', explicou a Polícia Civil.
O homem, de 41 anos, teve prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele foi detido na quarta-feira pela equipe da Delegacia Especial da Criança e do Adolescente e agora está à disposição da Justiça. Como ele não foi identificado, não foi possível localizar a defesa, mas o espaço segue aberto para manifestações.

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