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Mega-Semana de São João

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 37 milhões

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 07:52

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 jun 2022 às 07:52
Quina de São João.
Quina de São João. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (30) um prêmio acumulado e estimado em R$ 37 milhões. As seis dezenas do concurso 2.496 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.
Este é o segundo concurso da Mega-Semana de São João, com sorteios na terça-feira (28), hoje e no sábado (2).
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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