Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 55 milhões
Loteria

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 55 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 jul 2022 às 08:51

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 08:51

Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (6) um acumulado e estimado em R$ 55 milhões. As seis dezenas do concurso 2.498 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. O sorteio é transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Veja Também

PSDB e Cidadania exigem vice ou Senado para apoiar candidato no ES

Saldanha, Mercado da Capixaba, Carlos Gomes: é tempo de reavivar o Centro de Vitória

Líder em loteamentos no ES, CBL vai investir em condomínios fechados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Caixa Econômica Federal Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O incrível roubo de mochila que tinha ovo Fabergé e outras joias de R$ 15 milhões em pub de Londres
Imagem de destaque
Após GWM, mais duas fabricantes de veículos podem se instalar no ES
Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados