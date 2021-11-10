Mega-Sena sorteia nesta quarta (10) prêmio acumulado em R$ 90 milhões

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (10) premiação acumulada em R$ 90 milhões Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

A Mega-Sena realiza, a partir das 20h desta quarta-feira (10), sorteio de prêmio acumulado em R$ 90 milhões. As seis dezenas são referentes ao concurso 2.427.

A divulgação dos números acontece no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo

É possível realizar apostas até às 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal , em todo o país ou através da internet.

Segundo a Caixa, caso apenas um apostador conquiste o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, o indivíduo conseguiria render no primeiro mês R$ 396 mil.

Vale lembrar que uma aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.