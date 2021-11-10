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Bolada

Mega-Sena sorteia nesta quarta (10) prêmio acumulado em R$ 90 milhões

As seis dezenas serão divulgadas a partir das 20h. Elas são referentes ao concurso 2.427

Publicado em 

10 nov 2021 às 10:04

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 10:04

Uma única aposta de Colatina, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena
Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (10) premiação acumulada em R$ 90 milhões Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
A Mega-Sena realiza, a partir das 20h desta quarta-feira (10), sorteio de prêmio acumulado em R$ 90 milhões. As seis dezenas são referentes ao concurso 2.427.
A divulgação dos números acontece no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
É possível realizar apostas até às 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país ou através da internet.
Segundo a Caixa, caso apenas um apostador conquiste o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, o indivíduo conseguiria render no primeiro mês R$ 396 mil.
Vale lembrar que uma aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.
As informações são da Agência Brasil

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