Mega-Sena sorteia nesta quarta (10) prêmio acumulado em R$ 90 milhões

A Mega-Sena realiza, a partir das 20h desta quarta-feira (10), sorteio de prêmio acumulado em R$ 90 milhões. As seis dezenas são referentes ao concurso 2.427.
A divulgação dos números acontece no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
É possível realizar apostas até às 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país ou através da internet.
Segundo a Caixa, caso apenas um apostador conquiste o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, o indivíduo conseguiria render no primeiro mês R$ 396 mil.
Vale lembrar que uma aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.
As informações são da Agência Brasil