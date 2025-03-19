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Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio vai para R$ 6,2 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.841 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (18). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 6,2 milhões para o próximo sorteio

Publicado em 19 de Março de 2025 às 09:41

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 mar 2025 às 09:41
Bilhete da Mega-Sena
Bilhetes de aposta da mega-sena Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.841 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (18). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 6,2 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 04 - 05 - 12 - 34 - 36 - 48. A quina teve 30 apostas vencedoras, que irão receber R$ 48.367,90 cada. Outras 3.049 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 679,86 cada.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (20), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

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