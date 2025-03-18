Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3 milhões
Sorte está lançada

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3 milhões

A apostas para a Dupla de Páscoa já podem ser feitas. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5

Publicado em 18 de Março de 2025 às 10:04

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 mar 2025 às 10:04
Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa
Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 2.841 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília). O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. Apostas para a Dupla de Páscoa já podem ser feitas. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Veja Também

Intenso tiroteio assusta moradores de bairros de Vitória; veja vídeo

Entenda sobre a antecipação da restituição do Imposto de Renda 2025

Área de proteção da Foz do Rio Doce: reunião com Ministério do Meio Ambiente tem avanços

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

mega-sena Apostas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados