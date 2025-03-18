Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3 milhões

As seis dezenas do concurso 2.841 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília). O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. Apostas para a Dupla de Páscoa já podem ser feitas. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

