Mega-Sena não tem acertador; prêmio acumula e vai a R$ 33 milhões

Nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas do concurso 2.765 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (22) em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou mais uma vez, e a expectativa é que o valor alcance a soma de R$ 33 milhões para o próximo sorteio, que acontecerá no sábado (24).
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.765 da Mega-Sena, sorteadas nessa quinta-feira (22) em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, no sábado (24), será de R$ 33 milhões. Foram sorteadas as dezenas 08 - 12 - 34- 39 - 43 - 47. A quina teve 66 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 35.663,33. Os 3.707 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 907,07.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00.