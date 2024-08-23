Mega-Sena não tem acertador; prêmio acumula e vai a R$ 33 milhões

Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas do concurso 2.765 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (22) em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou mais uma vez, e a expectativa é que o valor alcance a soma de R$ 33 milhões para o próximo sorteio, que acontecerá no sábado (24).

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.765 da Mega-Sena, sorteadas nessa quinta-feira (22) em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, no sábado (24), será de R$ 33 milhões. Foram sorteadas as dezenas 08 - 12 - 34- 39 - 43 - 47. A quina teve 66 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 35.663,33. Os 3.707 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 907,07.