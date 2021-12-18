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Loteria

Mega-Sena deve pagar prêmio de R$ 3 milhões neste sábado (18)

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. Aposta simples custa R$ 4,50
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 dez 2021 às 08:47

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 08:47

Uma única aposta de Colatina, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena
O sorteio será feito às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O concurso 2.439 da Mega-Sena deve pagar neste sábado (18) o prêmio de R$ 3 milhões.
O sorteio será feito às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.
O último concurso (2.438), realizado quarta-feira (15), teve um único ganhador, de Joinville (SC), que recebeu o prêmio de R$ 6,5 milhões. Ele fez a aposta simples em um canal eletrônico da Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias Caixa. Clientes do banco podem usar o Internet Banking Caixa.
O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

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