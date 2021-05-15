Mega-Sena deste sábado tem prêmio estimado em R$ 33 milhões

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O concurso 2372 da Mega-Sena deste sábado (15) tem prêmio estimado em R$ 33 milhões, para quem acertar as seis dezenas sorteadas. As apostas podem ser feitas até as 19h em casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo site.

Para jogar, é preciso marcar de 6 a 15 números no volante. A Caixa paga prêmios a partir de quatro acertos. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.