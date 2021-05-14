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Licenciado do cargo

Prefeito de SP, Bruno Covas tem quadro irreversível, diz boletim

Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, onde faz tratamento contra um câncer na região do estômago, desde 2 de maio

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 20:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2021 às 20:12
O prefeito Bruno Covas ao lado do filho
O prefeito Bruno Covas ao lado do filho Crédito: Reprodução Twitter Bruno Covas
O quadro de saúde do prefeito Bruno Covas (PSDB) piorou nesta sexta-feira (14) e é considerado irreversível, anunciou boletim médico. Covas vem "recebendo medicamentos analgésicos e sedativos", segundo o informe.
Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, onde faz tratamento contra um câncer na região do estômago, desde 2 de maio.
Antes, ele havia ficado internado por 12 dias em abril, quando exames constataram que os tumores originados no trato digestivo haviam se alastrado para o fígado e também para os ossos. O prefeito teve alta no dia 27 de abril, mas voltou a ser internado no começo deste mês.
Covas está em tratamento de um câncer que se originou na cárdia e depois afetou também o fígado. Ele iniciou o tratamento em 2019 e vinha evitando, desde então, afastar-se de suas funções na prefeitura, limitando suas licenças médicas.
Em 2 de maio, o prefeito decidiu se licenciar por 30 dias do comando da Prefeitura de São Paulo. Durante este período, o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), chefia o Executivo.

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