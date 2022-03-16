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Mega-Sena acumula e sorteia hoje R$ 165 milhões

Valor renderia R$ 825 mil em um mês na poupança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mar 2022 às 08:45

Publicado em 16 de Março de 2022 às 08:45

O concurso 2463 da Mega-Sena deve pagar R$ 165 milhões nesta quarta (16), valor acumulado dos últimos dez sorteios sem ganhadores. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50, e pode ser feita até as 19h.
Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 165 milhões e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 825 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir no setor imobiliário, o valor é suficiente para comprar 33 prédios comerciais de R$ 5 milhões cada.
Uma única aposta de Colatina, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena
As apostas para a Mega ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet. Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.
As apostas para a Mega ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. Pela internet, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania, por exemplo.
O sorteio do concurso será realizado a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal no YouTube.
PRAZO
O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. A Caixa informa que, passado esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

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