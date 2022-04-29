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Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 48 milhões

Apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, que será realizado no próximo sábado (30)
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 abr 2022 às 07:33

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 07:33

Mega-Sena
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O concurso 2.476 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (28) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 02 - 07 - 32 - 46 - 49 - 55 . O próximo concurso (2.477), no sábado (30), deve pagar o prêmio de R$ 48 milhões.
A quina teve 72 ganhadores e cada um vai receber R$ 45.992,87. Os 4.799 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 985,76.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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