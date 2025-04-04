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Mega-Sena acumula e premiação pode chegar a R$ 60 milhões no sábado (5)

Segundo a Caixa, 73 apostas marcaram cinco números e cada uma receberá R$ 50.494,97. Outras 5.003 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 1.052,54 cada

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 09:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 abr 2025 às 09:50
Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa
Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta (3) o concurso 2848 da Mega-Sena, que tinha o prêmio principal de R$ 51.028.444,89. Nenhuma aposta acertou os seis números, e o próximo concurso (2849) poderá pagar R$ 60 milhões, no sábado (5). Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 05 - 14 - 19 - 29 - 30 - 54.
Segundo a Caixa, 73 apostas marcaram cinco números e cada uma receberá R$ 50.494,97. Outras 5.003 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 1.052,54 cada. A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

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