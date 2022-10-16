Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 77 milhões no próximo sorteio

O concurso 2.529 da Mega-Sena, feito neste sábado (15), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 03 - 05 - 32 - 56 - 57 - 59

O próximo concurso (2.530), na quarta-feira (18), deve pagar prêmio de R$ 77 milhões.

Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

A quina teve 84 ganhadores e cada um vai receber R$ 43.914,37. Os 5.632 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 935,67.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.