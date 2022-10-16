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Loteria

Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 77 milhões no próximo sorteio

Ninguém acerta as seis dezenas sorteadas nesse sábado. A quina teve 84 ganhadores e cada um vai receber R$ 43.914,37
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 out 2022 às 10:53

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 10:53

O concurso 2.529 da Mega-Sena, feito neste sábado (15),  no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 03 - 05 - 32 - 56 - 57 - 59 
O próximo concurso (2.530), na quarta-feira (18), deve pagar prêmio de R$ 77 milhões.
Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões
Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
A quina teve 84 ganhadores e cada um vai receber R$ 43.914,37. Os 5.632 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 935,67.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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