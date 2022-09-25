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Mais uma chance

Mega-Sena acumula de novo e prêmio vai a R$ 200 milhões

De acordo com a Caixa, 294 apostas tiveram cinco acertos e vão levar R$ 44.862,56 cada uma. Outros 20.572 apostadores fizeram a quadra e vão ganhar cada um um prêmio de R$ 915,91
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 set 2022 às 09:13

Publicado em 25 de Setembro de 2022 às 09:13

Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões
Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 200 milhões Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.523 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (24) pela Caixa Econômica Federal, e o prêmio acumulou mais uma vez. O próximo sorteio, na quarta-feira (28), deve pagar R$ 200 milhões na faixa principal.
Os números sorteados neste sábado no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 10 - 27 -36 - 37 - 45.
De acordo com a Caixa, 294 apostas tiveram cinco acertos e vão levar R$ 44.862,56 cada uma. Outros 20.572 apostadores fizeram a quadra e vão ganhar cada um um prêmio de R$ 915,91.

APOSTAS

O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. As apostas para a Mega-Sena ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet, no aplicativo Loterias Caixa ou no site.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (R$ 4,50) da Mega-Sena é de 1 em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para 1 em 7,1 milhões.
Pela internet, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania.
O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar o dinheiro. A Caixa informa que, após esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

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