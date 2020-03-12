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Sessão solene

Medidas do Senado contra coronavírus terão validade a partir desta tarde

O Senado realizou, nesta quinta uma sessão solene no período da manhã

Publicado em 12 de Março de 2020 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 14:43
O Senado realizou, nesta quinta uma sessão solene no período da manhã Crédito: Jonas Pereira/Agência Senado | Arquivo
As medidas do Senado para combater o coronavírus, como quarentena de parlamentares e restrição da circulação de pessoas, entrarão em vigor só a partir da publicação do ato assinado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). A publicação deve ocorrer na tarde desta quinta-feira, 12, de acordo com a assessoria da Casa.
O Senado realizou, nesta quinta uma sessão solene no período da manhã.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Quase todas as cadeiras do plenário estavam ocupadas. O decreto de Alcolumbre suspende esse tipo de reunião como uma medida preventiva.
Além disso, determina quarentena de 14 dias para parlamentares e servidores que tiveram contato próximo com casos e suspeitos e confirmados do novo coronavírus.
O senador Jorginho Mello (PL-SC), que fez parte da comitiva presidencial nos Estados Unidos, presidiu por duas horas e meia uma audiência pública na manhã desta quinta.
Conforme o jornal O Estado de S. Paulo revelou, o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, integrou a comitiva e foi diagnosticado com coronavírus.
Após a confirmação do caso no secretário, o parlamentar ficará em casa e será monitorado.

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