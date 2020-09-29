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Educação

MEC publica edital para 50 mil vagas remanescentes do Fies

Candidatos não matriculados em uma instituição de ensino superior podem se inscrever o dia 13 de outubro. Para os já matriculados, o prazo vai até novembro

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 14:19
Site do novo Fies, o Financiamento Estudantil
Site do novo Fies, o Financiamento Estudantil Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Está publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (29) o edital do processo de inscrição para cerca de 50 mil vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o 2º semestre de 2020. As inscrições serão abertas no dia 6 de outubro, exclusivamente na página do Fies. Os candidatos não matriculados em uma instituição de ensino superior podem se inscrever até as 23h59 do dia 13 de outubro. Para os já matriculados, o prazo vai até 13 de novembro.
Para se candidatar é necessário ter participado de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, ter obtido no mínimo 450 pontos na média das cinco provas do exame e não ter zerado a prova de redação. O interessado precisa ainda ter renda mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa da família.
A ocupação das vagas, segundo o Ministério da Educação, será feita de acordo com a ordem de conclusão das inscrições. O candidato que precisar alterar informações depois da inscrição concluída no sistema terá de cancelar e fazer de novo o procedimento. Durante esse procedimento, a mesma vaga escolhida anteriormente poderá ser ocupada por outro candidato que concluir a inscrição antes.

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