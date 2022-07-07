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65.932 vagas

Resultado do Sisu: saiba se foi aprovado na Ufes e no Ifes

Selecionados na chamada regular terão de 13 a 18 de julho para efetuar as matrículas, diretamente nas instituições para as quais foram aprovados
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 jul 2022 às 07:53

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 07:53

Quem se inscreveu no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre de 2022 já pode conferir se está entre os selecionados desta edição. A divulgação foi informada pelo Ministério da Educação (MEC) na noite desta quarta-feira (6). O resultado pode ser acessado na página do Sisu no portal Acesso Único. 
No Espírito Santo, tanto a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) adotam o Sisu para selecionar os novos estudantes.
O ministério da Educação, em Brasília
O ministério da Educação, em Brasília Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
Agora, os selecionados na chamada regular terão de 13 a 18 de julho para efetuar as matrículas, diretamente nas instituições para as quais foram aprovados. 
Ao todo, 60.246 estudantes foram selecionados. Desses, 37.149 (61,66% do total) conseguiram aprovação para a 1ª opção de curso e 23.097 (38,34%) para a 2ª opção de curso, conforme indicado pelos candidatos nas próprias inscrições. A oferta nesta edição do Sisu totalizou 65.932 vagas.

LISTA DE ESPERA

Para quem não conseguiu classificação para ficar entre os selecionados na chamada regular ainda há chances para disputar uma das vagas ofertadas nessa edição do Sisu. Já a partir desta quarta, aqueles que ainda não foram selecionados podem manifestar interesse em participar da lista de espera. O prazo para registrar, na página do Sisu, que deseja participar dessa última etapa do segundo processo seletivo de 2022 terminará às 23h59 do dia 18 de julho, horário oficial de Brasília.

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