Resultado do Sisu: saiba se foi aprovado na Ufes e no Ifes

No Espírito Santo, tanto a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) adotam o Sisu para selecionar os novos estudantes.

O ministério da Educação, em Brasília Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

Agora, os selecionados na chamada regular terão de 13 a 18 de julho para efetuar as matrículas, diretamente nas instituições para as quais foram aprovados.

Ao todo, 60.246 estudantes foram selecionados. Desses, 37.149 (61,66% do total) conseguiram aprovação para a 1ª opção de curso e 23.097 (38,34%) para a 2ª opção de curso, conforme indicado pelos candidatos nas próprias inscrições. A oferta nesta edição do Sisu totalizou 65.932 vagas.

LISTA DE ESPERA