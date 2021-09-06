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Movimento Brasil Livre

MBL escolhe branco como cor símbolo da manifestação de 12 de setembro pelo impeachment

A ideia é procurar um tom que fuja do vermelho da esquerda e do verde-amarelo dos apoiadores do presidente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 set 2021 às 10:23

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 10:23

Presidente Jair Bolsonaro em cerimônia alusiva ao início da missão humanitária no Haiti
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
Um dos principais organizadores do ato de 12 de setembro pelo impeachment, o MBL (Movimento Brasil Livre) decidiu usar o branco como cor símbolo na manifestação. A ideia é procurar um tom que fuja do vermelho da esquerda e do verde-amarelo dos apoiadores do presidente.
Em atos anteriores de que participava, o movimento usava amarelo, mas desde então busca marcar diferença com o bolsonarismo. "A ideia é atrair forças políticas difusas ao criar essa simbologia", diz Renan Santos, da coordenação do movimento. Mesmo o caminhão de som estará decorado nessa cor.
Entre as presenças esperada no caminhão de som do grupo, na avenida Paulista, estão pré-candidatos da terceira via, como Alessandro Vieira (Cidadania) e Simone Tebet (MDB). João Amôedo, do Novo, que oficialmente desistiu da candidatura, também deve discursar.
O movimento diz, no entanto, que o foco da manifestação segue sendo o afastamento de Bolsonaro.

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