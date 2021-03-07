Mato Grosso pede socorro, mas Estados dizem que não têm vaga

Gilberto Figueiredo, secretário estadual de Saúde do Mato Grosso, pediu apoio aos colegas de outros Estados Crédito: Michel Alvim/Secom-MT

O secretário de Saúde do Mato Grosso anunciou que a rede hospitalar local entrou em colapso e pediu socorro a colegas de outros Estados para atendimento a pacientes de Covid-19

Gilberto Figueiredo disse por mensagens que precisa de vagas de UTI. A resposta, no entanto, foi desanimadora. A maioria respondeu que não tem como ajudar.

"Já colapsamos. Socorro. Preciso de ajuda. Algum estado pode auxiliar com vagas de UTI?", perguntou o secretário a colegas.

As respostas foram todas no mesmo sentido. Amapá disse que bateu 90% de ocupação neste domingo. Tocantins afirmou que está em 99%. Rio Grande do Sul declarou que está completamente sem vagas. Mato Grosso do Sul, da mesma forma, com 94%. Goiás também avisou que não teria vagas.