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Em colapso

Mato Grosso pede socorro, mas Estados dizem que não têm vaga

Secretário de Saúde Gilberto Figueiredo disse por mensagens que precisa de vagas de UTI; a maioria respondeu que não tem como ajudar

Publicado em 07 de Março de 2021 às 18:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mar 2021 às 18:55
Gilberto Figueiredo, secretário estadual de Saúde do Mato Grosso
Gilberto Figueiredo, secretário estadual de Saúde do Mato Grosso, pediu apoio aos colegas de outros Estados Crédito: Michel Alvim/Secom-MT
O secretário de Saúde do Mato Grosso anunciou que a rede hospitalar local entrou em colapso e pediu socorro a colegas de outros Estados para atendimento a pacientes de Covid-19.
Gilberto Figueiredo disse por mensagens que precisa de vagas de UTI. A resposta, no entanto, foi desanimadora. A maioria respondeu que não tem como ajudar.
"Já colapsamos. Socorro. Preciso de ajuda. Algum estado pode auxiliar com vagas de UTI?", perguntou o secretário a colegas.
As respostas foram todas no mesmo sentido. Amapá disse que bateu 90% de ocupação neste domingo. Tocantins afirmou que está em 99%. Rio Grande do Sul declarou que está completamente sem vagas. Mato Grosso do Sul, da mesma forma, com 94%. Goiás também avisou que não teria vagas.
Antes desse momento, o pior da pandemia até agora, estados conseguiam se ajudar, transferindo e recebendo pacientes. O que não é mais possível.

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