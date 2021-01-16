Marinha envia 40 respiradores de baixo custo para Manaus

Em meio ao caos na saúde pública do Estado do Amazonas, a Marinha brasileira anunciou na sexta-feira (15) o envio de 40 respiradores para Manaus. Os equipamentos são do tipo Inspire - respirador de baixo custo desenvolvido por meio de parceria entre o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo e a Universidade de São Paulo (USP).
Em nota, a Marinha informou que os respiradores ficarão armazenados em seu Centro de Intendência, para apoiar o atendimento na área de saúde no Estado.
Como informado neste sábado (16), pelo menos desde o dia 23 de novembro a Secretaria de Saúde do Amazonas sabia que a quantidade de oxigênio medicinal disponível seria insuficiente para atender a alta demanda provocada pela pandemia de covid-19. Nesta semana, o estoque de oxigênio chegou a acabar nos hospitais de Manaus e pacientes morreram asfixiados, conforme relatos de profissionais da área médica.
Na noite de sexta-feira, as Forças Armadas transferiram 12 pacientes de Manaus para São Luís-MA. Além disso, foi realizado transporte de cinco reservatórios de oxigênio líquido de Guarulhos-SP para Manaus.