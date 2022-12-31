Marcelo Freixo será presidente da Embratur no novo governo Lula

BRASÍLIA - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) será presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) no novo governo Lula. O convite foi feito pela futura ministra do Turismo, Daniela do Waguinho, e confirmado neste sábado (31) pelo novo governo.
Freixo saiu derrotado neste ano da disputa pelo governo do Rio de Janeiro e ficará sem mandato.
Ele chegou a ser cotado para o Ministério do Turismo, mas o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva decidiu dar o comando da pasta ao União Brasil, partido de Daniela. O petista negociou espaço no governo a legendas de centro com o objetivo de aumentar sua base parlamentar no Congresso, mas enfrentou dificuldades nas negociações.
Depois de ser descartado para o Turismo, o destino de Freixo no governo estava entre a presidência da Embratur e a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça, cargo que acabou ficando com o deputado federal Tadeu Alencar (PSB-PE).
"Quero agradecer a Daniela do Waguinho e ao presidente Lula pela confiança. Vamos trabalhar juntos para reconstruir a Embratur e transformar o turismo num instrumento de desenvolvimento sustentável e geração de emprego. O Brasil voltará a ter protagonismo no setor", escreveu Freixo no Twitter. Ele atuou no grupo temático de turismo durante a transição.
Também nas redes sociais, Daniela confirmou o convite e disse que o deputado vai auxiliá-la a "reconstruir" o turismo brasileiro, reforçar a imagem do Brasil junto aos mercados internacionais e, dessa forma, atrair mais turistas para o País.
Freixo concorreu neste ano ao governo do Rio, mas perdeu a disputa para o governador Cláudio Castro (PL), que se reelegeu em primeiro turno. Com histórico de atuação na esquerda, Freixo fez acenos para o centro durante a campanha ao escolher como candidato a vice em sua chapa, por exemplo, o ex-prefeito Cesar Maia, do PSDB.