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Manifestação

Manifestantes protestam em frente ao STF contra decisão sobre Justiça Eleitoral

A manifestação começou por volta de 10h com cerca de 50 pessoas

Publicado em 

17 mar 2019 às 20:52

Publicado em 17 de Março de 2019 às 20:52

Prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Divulgação / STF
Cerca de cem manifestantes se reuniram na manhã deste domingo (17), em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, para protestar contra a decisão da Corte de ter definido a Justiça Eleitoral como o foro competente para julgar crimes como corrupção e lavagem de dinheiro quando associados ao caixa 2.
A manifestação começou por volta de 10h com cerca de 50 pessoas. A estimativa da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) é que, apesar da chuva, cerca de 100 pessoas, até as 11h, participavam do ato. Eles levavam faixas com os dizeres "STF, qual o seu negócio?" e "Quem mandou matar a Lava Jato?".
Durante a semana, o Supremo foi alvo de ataques nas redes sociais e críticas de integrantes da Lava Jato. Na quinta, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, anunciou a abertura de inquérito criminal para apurar fatos relacionados a notícias "falsas", denúncias caluniosas, ameaças e infrações que atingem a honra de membros do STF e seus familiares.
No Senado, a CPI da "Lava Toga", que mira no chamado "ativismo judiciário" de ministros de cortes superiores, conseguiu na sexta-feira o número de assinaturas necessárias para ir adiante.
A manifestação foi organizada pelas redes sociais e havia previsão de atos em outras cidades, entre as quais São Paulo e Rio de Janeiro. (Com informações da Agência Brasil)

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