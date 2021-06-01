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Ex-ministro da Saúde

Mandetta reafirma proposta de alterar a bula da hidroxicloroquina

Nise Yamaguchi afirmou à CPI que nunca houve uma minuta de decreto para ampliar o uso da hidroxicloroquina e incluir o uso para o tratamento da Covid-19

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 19:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2021 às 19:38
Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, em depoimento na CPI da Pandemia
Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, em depoimento na CPI da Pandemia Crédito: Jefferson Rudy - 4.mai.2021/Agência Senado
O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta disse nesta terça-feira (1º) que mantém o relato que deu à CPI da Covid-19 afirmando que houve tentativa de alterar a bula da hidroxicloroquina.
O mesmo relato também foi apresentado pelo diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres.
A médica Nise Yamaguchi afirmou à CPI nesta terça que nunca houve uma minuta de decreto para ampliar o uso da hidroxicloroquina e incluir entre suas recomendações o uso para o tratamento da Covid-19.
O ex-ministro relatou à CPI que foi chamado a um gabinete no Palácio do Planalto, onde apresentaram uma sugestão de decreto para alterar a bula. Ele já havia revelado no ano passado essa tentativa, mas usou o exemplo para mostrar haver outras pessoas aconselhando o presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia.
Ao ser questionado pelo jornal Folha de S.Paulo se a médica estava mentindo, Mandetta disse que cabe à CPI investigar. "O Barra Torres confirmou a mesma coisa e eu já escrevi isso até no livro. Isso não é novidade nenhuma [mudança da bula], ela deve ter tido alguma amnésia e cabe ao Senado investigar."

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