Mandetta reafirma proposta de alterar a bula da hidroxicloroquina

A médica Nise Yamaguchi afirmou à CPI nesta terça que nunca houve uma minuta de decreto para ampliar o uso da hidroxicloroquina e incluir entre suas recomendações o uso para o tratamento da Covid-19.

Ao ser questionado pelo jornal Folha de S.Paulo se a médica estava mentindo, Mandetta disse que cabe à CPI investigar. "O Barra Torres confirmou a mesma coisa e eu já escrevi isso até no livro. Isso não é novidade nenhuma [mudança da bula], ela deve ter tido alguma amnésia e cabe ao Senado investigar."