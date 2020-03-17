Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mandetta diz que Brasil terá pico de casos do novo coronavírus até junho
Ministro da Saúde

Mandetta diz que Brasil terá pico de casos do novo coronavírus até junho

Em entrevista, o ministro da Saúde afirmou que país enfrentará um período de estresse nos próximos 60 a 90 dias

Publicado em 17 de Março de 2020 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 18:09
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil | Arquivo
O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, afirmou nesta terça-feira (16) que o Brasil deve enfrentar o pico do novo coronavírus entre 60 e 90 dias. A estimativa é que os números de casos sejam elevados entre os meses de abril e junho e passem a atingir a estabilidade a partir de julho.
"Nós estamos imaginando que nós vamos trabalhar com números ascendentes, espirais em abril, maio, junho. Nós vamos passar ai 60 a 90 dias de muito estresse para que quando chegarmos ao fim de junho, julho, a gente imagina que entra no platô. Agosto, setembro a gente deve estar voltando desde que a gente construa a chamada imunidade de mais de 50% das pessoas", disse Mandetta em entrevista coletiva.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O ministro afirmou ainda que as medidas restritivas no país poderão ser elevadas neste período, mas não deu detalhes de quais.
Galeria O coronavírus no Brasil Primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus foi confirmado no dia 26 de fevereiro https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1659651680542938-brasil-tem-primeiro-caso-de-coronavirus-confirmado#foto-1659651680583473 * Ele informou ainda que o Ministério da Saúde está acompanhando a dispersão do vírus e o impacto no território nacional junto de outros ministérios. E lembrou ainda que o governo federal criou um gabinete de crise para tratar do caso.
"Como fazer isso, dentro de todas as questões que envolvem questões de bloqueios, quarentenas, limitação de ir e vir. Isso é uma discussão que a gente tem no Ministério da Saúde e por sugestão junto com os demais ministros, um conselho de crise porque são medidas que quando adotadas afetam a agricultura, segurança, logística nacional, uma série de outros ministérios que têm que fazer parte dessas ações."
Mandetta disse que o governo estima que de 80% a 85% dos casos do novo coronavírus no Brasil vão requerer apenas cuidados básicos, e que nos outros 15% haverá necessidade de internação.
"Nós imaginamos que nós possamos ter mais de 80%, 85% de pessoas que não vão necessitar de absolutamente nada a não ser orientação e talvez um antitérmico de uso pessoal, tipo dipirona, paracetamol. Isso deve ser a grande maioria dos pacientes."
Ele ponderou que, contudo, se houver uma taxa de 15% da população de uma cidade com necessidade de internação, isso ultrapassa a normalidade.
"Como a gente já colocou várias vezes é que nós vamos ter 15% de pessoas que vão necessitar de internação hospitalar. É um número grande para qualquer cidade do mundo quando você fala em 15% das pessoas, as cidades nas rotinas delas nunca têm 15% de seus cidadãos internados. Elas têm um número médio, nunca tem mais tem 2%, 2,4% para 100 mil leitos para CTI, porque esse é o dimensionado e nesse momento nós vamos ter uma sobrecarga. Desses pacientes dos 15% que vão para a internação hospitalar, de 4% a 5% precisam de leito de CTI", disse.
Galeria Ministros e outros cargos-chave do governo Bolsonaro Veja quem são os ministros e outros integrantes do primeiro escalão https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1615891069014707-ministros-de-bolsonaro#foto-1617807695867806 * Mandetta disse que o governo brasileiro ainda avalia qual será o impacto da dispersão do novo coronavírus no Brasil. E que ainda não é possível saber se a situação local vai ser semelhante a de outros países já afetados como China, EUA e os países europeus.
"Torcemos ainda para que o comportamento desse vírus possa ser mais brando, porém não temos bola de cristal", disse, lembrando que a crise do zika vírus teve comportamento distinto no Brasil e em outras regiões do mundo.

Veja Também

Coronavírus: transparência é antídoto para boatos nas empresas

Trump prevê envio de dinheiro aos americanos para enfrentar coronavírus

Consumidor tem que pagar contas em dia mesmo com a crise do coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados