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Coronavírus

Mandetta critica empresários que tentam driblar restrições

Mandetta disse  que empresários que tentam driblar o isolamento social serão expostos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 09:11

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 09:11

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta durante coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto sobre as ações de enfrentamento no combate ao Covid-19
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Crédito: Isac Nóbrega/PR
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, criticou quem se baseia em notícias falsas da internet para minimizar a pandemia do novo coronavírus e avisou que empresários que tentam driblar o isolamento social serão expostos. 
"Se cada empresário, se cada setor achar que o dele é essencial e que ele tem que trabalhar, e começar um efeito cascata, se a gente começa a dizer que tudo é essencial, tudo precisa funcionar... O Ministério da Saúde vai mostrar, na outra semana, que essa atividade fez isso aqui com cada uma das cidades", disse o ministro da Saúde, em entrevista exibida pela TV Globo na noite deste domingo (12).

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