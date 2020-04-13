Mandetta critica empresários que tentam driblar restrições

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, criticou quem se baseia em notícias falsas da internet para minimizar a pandemia do novo coronavírus e avisou que empresários que tentam driblar o isolamento social serão expostos.
"Se cada empresário, se cada setor achar que o dele é essencial e que ele tem que trabalhar, e começar um efeito cascata, se a gente começa a dizer que tudo é essencial, tudo precisa funcionar... O Ministério da Saúde vai mostrar, na outra semana, que essa atividade fez isso aqui com cada uma das cidades", disse o ministro da Saúde, em entrevista exibida pela TV Globo na noite deste domingo (12).