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Eleições 2022

Mais um abuso do TSE, diz Bolsonaro sobre veto a celulares em votação

Candidato à reeleição, presidente afirma que decisões do tribunal "prejudicam sempre o nosso lado"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 set 2022 às 16:38

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 16:38

  • PAULO MUZZOLON E CAUE FONSECA

PORTO ALEGRE E ESTEIO, RS - Questionado sobre o veto da Justiça Eleitoral ao uso de celulares em cabines de votação, o presidente Jair Bolsonaro (PL) classificou a resolução como abusiva e prejudicial ao "nosso lado". A declaração do candidato à reeleição foi dada a repórteres durante visita à Expointer, feira agropecuária em Esteio, no Rio Grande do Sul.
"No meu entender é mais um abuso do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Estão tomando mais medidas que prejudicam sempre o nosso lado. Lamentavelmente, o TSE tem agido desta maneira", disse.
Presidente Jair Bolsonaro
Bolsonaro afirmou que pretende comparecer aos demais debates da campanha Crédito: Isac Nóbrega / PR
Conforme a resolução de quinta-feira (1º), o eleitor que se recusar a deixar o equipamento com o mesário da seção eleitoral não poderá votar. Além disso, a polícia pode ser chamada. Dois dias antes, o tribunal havia proibido o porte de armas perto de seções nos dias das votações, nas 48 horas anteriores e na data seguinte ao pleito.
As duas decisões acirram o clima entre Bolsonaro e seus apoiadores e a corte presidida pelo ministro Alexandre de Moraes.
Na visita ao Parque de Exposições da Expointer, Bolsonaro afirmou ainda que pretende comparecer aos demais debates da campanha e comentou o resultado da pesquisa Datafolha de quinta-feira (1).
A pesquisa aponta para a existência de segundo turno entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em razão, principalmente, do crescimento das intenções de voto de Ciro Gomes (PDT) e de Simone Tebet (MDB).
"Não acredito em pesquisas, mas o Datafolha já falou que vai ter segundo turno. Se falou que vai ter é porque não vai. Vamos ganhar no primeiro turno."

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