Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Maioria das escolas particulares perdeu mais de 10% dos alunos, diz pesquisa
Impactos da pandemia

Maioria das escolas particulares perdeu mais de 10% dos alunos, diz pesquisa

O levantamento feito com 821 unidades de todo o país na última semana de junho mostra que 60,1% afirma ter perdido mais de 10% das matrículas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 19:54

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 19:54

Lei determina desconto de até 30% em mensalidades de escolas particulares em função da pandemia
A maioria das escolas particulares do país diz ter perdido mais de 10% dos estudantes Crédito: Pixabay
A maioria das escolas particulares do país diz ter perdido mais de 10% dos estudantes durante a pandemia do novo coronavírus. A queda em matrículas ocorre principalmente na educação infantil (para crianças de 0 a 5 anos), em que há dificuldade de se fazer o ensino remoto.
O levantamento feito com 821 unidades de todo o país na última semana de junho mostra que 60,1% afirma ter perdido mais de 10% das matrículas Já 19,7% diz ter perdido mais de 30% dos alunos. Só 9,6% respondeu não ter tido nenhum cancelamento. A pesquisa foi feita pela Editora do Brasil.
Além da saída dos estudantes, a inadimplência e os descontos em mensalidades resultaram na demissão de professores. Segundo estimativa da Fenep (Federação Nacional de Escolas Particulares), cerca de 300 mil docentes foram dispensados após a pandemia.
Dona de uma escola de educação infantil há 14 anos, Ildener Cabral, 58, perdeu nos últimos 3 meses mais de 60% das matrículas. A escola Ovide Decroly, no Parque do Carmo, zona leste de São Paulo, tem hoje 26 das 72 crianças que estudavam na unidade antes da pandemia.
"Tentamos o ensino remoto, dei desconto para todas as famílias, mas mesmo assim não consegui manter as matrículas. Não sei mais o que fazer para a escola ficar aberta. Dos 15 funcionários, já demiti 5 e vou ter que dispensar mais", contou Ildener.
Com a saída de cerca de 20% dos 92 alunos, Adriana Oliveira, dona da Escola Oliveira, em Jandira, na Grande São Paulo, disse ter medo de ir a falência. Com apenas 4 anos em funcionamento, a unidade, com mensalidades de R$ 520, não tinha nenhuma reserva.

Veja Também

Trump diz que pressionará governadores e autoridades para abrir escolas

Escolas particulares conseguem suspender lei que reduz mensalidades no ES

Para reabrir a unidade quando houver liberação do governo de São Paulo, ela pretende fazer um empréstimo para que possa realizar os investimentos necessários ao cumprimento do protocolo de saúde.
"Vou ter de dar um jeito, porque hoje já está difícil pagar os salários dos funcionários que eu mantive", contou.
As demissões, no entanto, não ocorreram apenas nas escolas de educação infantil. Professora de educação física no ensino fundamental, Gisele Chiavone, 37, foi demitida da escola em que trabalhava desde 2013.
"Passaram as minhas aulas para outra professora e diminuíram a carga horária da disciplina para os alunos. Eles tinham educação física de forma remota duas vezes na semana e agora vai ser só uma vez. Não sei nem se os pais foram avisados", contou Gisele, que trabalhava na escola Ouro Preto, na Mooca, zona leste de São Paulo. A reportagem procurou a escola, mas não obteve resposta.
Escolas de classe alta também começaram a fazer demissões antes mesmo do fim do semestre. Professora de educação infantil, Jéssica Rocha, 31, foi demitida da escola que trabalhava em Belo Horizonte. Com mensalidades a partir de R$ 2.200, a unidade decidiu liberar o pagamento das crianças de 0 a 3 anos e suspender temporariamente o contrato dos docentes dessas turmas.
"Nosso contrato ficaria suspenso e receberíamos apenas o auxílio do governo federal, mas ainda assim cobraram que teríamos de gravar vídeos para enviarmos às famílias durante esse período de interrupção", contou Jéssica
As escolas temem que, mesmo com a volta das aulas presenciais, muitas famílias não consigam matricular novamente as crianças na rede particular por causa da crise econômica.
A situação deve pressionar os municípios para absorver essas crianças em suas redes de ensino. Com o orçamento de educação comprometido com a queda de ICMS e os investimentos emergenciais que foram feitos durante a pandemia, há temor que não haja vaga para todos.
A maior preocupação dos secretários de educação é na fase da creche (dos 0 aos 3 anos), onde já havia fila de espera por vaga.

Veja Também

Escolas particulares contratam psicólogos para apoiar professores e famílias

Datafolha: 76% dos brasileiros são contra reabertura de escolas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados