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Chuvas no RS

Maior navio de guerra da América Latina chega para apoiar RS

A operação da Marinha, batizada "Abrigo pelo Mar", irá atuar na diminuição das consequências causadas pelas enchentes que atingem o Estado desde 29 de abril, além de reforçar o auxílio em resgates

Publicado em 13 de Maio de 2024 às 15:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2024 às 15:31
O NAM Atlântico da Marinha, o maior navio de guerra da América Latina, chegou neste fim de semana ao Rio Grande do Sul, levando toneladas de donativos.
A operação da Marinha, batizada
A operação da Marinha, batizada "Abrigo pelo Mar", irá atuar na diminuição das consequências causadas pelas enchentes que atingem o Estado desde 29 de abril, além de reforçar o auxílio em resgates. Crédito: Tv Vanguarda
Navio chegou ao Rio Grande, no sul do estado, no sábado (11), transportando 154 toneladas de donativos, 2,9 toneladas de medicamentos e 1.350 militares para apoiar a população atingida pela calamidade.
Além do NAM (sigla para Navio-Aeródromo Multipropósito), também foram enviados oito navios e um comboio de veículos anfíbios, que podem transitar na água e na terra.
Número de mortos em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul chegou a 147, segundo boletim da Defesa Civil do estado. Além disso, 127 pessoas estão desaparecidas.

SAIBA MAIS SOBRE O NAVIO

O NAM foi construído na década de 1990, na Inglaterra. Embarcação foi incorporada à Marinha do Brasil em 2018, quando recebeu o nome de Porta-Helicópteros Multipropósito "Atlântico".
Já em novembro de 2020, foi reclassificada como "Navio-Aeródromo Multipropósito", devido a sua capacidade de operar com aeronaves remotamente pilotadas.
O navio tem 203 metros de comprimento, sua velocidade máxima mantida é de 18 nós (33 km/h) e o raio de ação é de 8 mil milhas náuticas (14,8 mil quilômetros).
Embarcação, que é um porta-helicópteros, tem capacidade para transportar 18 aeronaves de asa rotativa -podendo ter, simultaneamente, até sete aeronaves em seu convés de voo. Este NAM pode utilizar todos os tipos de helicópteros pertencentes aos esquadrões da Marinha.
Já no porão de carga, a capacidade é de 40 veículos. Além disso, possui quatro lanchas de desembarque anfíbio.

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