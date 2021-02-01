Maia diz que nunca falou sobre abertura de pedido de impeachment

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou a possibilidade de abrir um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro em seu último dia na função. "Eu nunca disse que ia dar (abertura a um processo)", afirmou ao ser questionado.
Ao também ser perguntado se nesta segunda-feira (1º) daria o aval ainda para uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a conduta do governo federal durante a pandemia de Covid-19, ele questionou se há assinaturas suficientes para isso
O pedido em prol da CPI é da oposição, que precisa conseguir o apoio formal de 171 deputados para protocolar o requerimento da CPI.