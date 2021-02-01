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Em dia de eleição na Cãmara

Maia descarta possibilidade de abrir impeachment, diz líder do PT

O líder do PT na Câmara, Enio Verri (PR), esteve reunido com o presidente da Câmara nesta segunda-feira (1)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 fev 2021 às 16:23

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 16:23

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ)
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados
O líder do PT na Câmara, Enio Verri (PR), negou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), poderá dar início a um processo de impeachment ainda nesta segunda-feira, 1º, seu último dia na função.
Verri disse que Maia descartou essa possibilidade. O petista estava reunido com Maia nesta segunda, 1º, e afirmou ainda que o partido estaria no bloco de apoio ao candidato Baleia Rossi (MDB-SP), mas ainda não há decisão da Secretaria-Geral da Mesa sobre isso. "Ele disse que não vai abrir", disse.

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