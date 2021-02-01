Maia descarta possibilidade de abrir impeachment, diz líder do PT

O líder do PT na Câmara, Enio Verri (PR), negou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), poderá dar início a um processo de impeachment ainda nesta segunda-feira, 1º, seu último dia na função.

Verri disse que Maia descartou essa possibilidade. O petista estava reunido com Maia nesta segunda, 1º, e afirmou ainda que o partido estaria no bloco de apoio ao candidato Baleia Rossi (MDB-SP), mas ainda não há decisão da Secretaria-Geral da Mesa sobre isso. "Ele disse que não vai abrir", disse.