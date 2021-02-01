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Presidência da Câmara

Bolsonaro manda recado a Maia: "seja feliz, tudo acaba um dia"

O recado de Bolsonaro a Maia ocorre após o presidente da Câmara ameaçar aceitar um pedido de impeachment contra o presidente da República
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 fev 2021 às 11:44

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 11:44

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro manda recado para Rodrigo Maia Crédito: Isac Nóbrega/PR
À espera da decisão do novo comando para a presidência da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro mandou recado para o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Durante conversa com apoiadores, o presidente desejou que Maia "seja feliz" e ressaltou que "tudo acaba um dia". "Meu mandato vai acabar um dia", disse o mandatário.
O recado de Bolsonaro a Maia ocorre após o presidente da Câmara ameaçar aceitar um pedido de impeachment contra o presidente da República, no domingo (31). Diante da notícia que o DEM abandonaria a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP)Maia afirmou a aliados que poderia aceitar não só um, como mais pedidos de impeachment em seu último dia de mandato.
A eleição para presidência da Câmara acontece hoje. Enquanto Maia apoia a presidência de Baleia, o candidato do Planalto é o Progressista Arthur Lira (AL). Confiante na vitória de Lira, Bolsonaro finalizou a conversa com apoiadores dizendo que, "se Deus quiser, vai dar tudo certo".

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