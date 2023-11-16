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Onda de calor

Mãe quebra janela de ônibus após filho passar mal de calor no Rio

As imagens da mãe quebrando o vidro do veículo enquanto o filho era abanado por outra passageira viralizaram nas redes sociais. O ar-condicionado do veículo teria quebrado no percurso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2023 às 17:45

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 17:45

Nas imagens gravadas por passageiros, é possível ver a mulher utilizando um chinelo para bater na janela e quebrar o vidro
Nas imagens gravadas por passageiros, é possível ver a mulher utilizando um chinelo para bater na janela e quebrar o vidro Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mãe quebrou a janela de um ônibus após seu filho passar mal de calor no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (15). O veículo da linha 342 seguia do centro para o bairro Jardim América, na zona norte da cidade. O ônibus estava sem ar-condicionado, e as janelas não abriam. Nesta quarta, alguns pontos do Rio registraram sensação térmica de 55°C.
As imagens da mãe quebrando o vidro do veículo enquanto o filho era abanado por outra passageira viralizaram nas redes sociais. "É o meu filho que está passando mal", diz a mãe, antes de bater no vidro da janela e quebrá-la. O homem que filma a cena diz: "O carro não tem ar-condicionado, o motorista está se recusando a abrir a porta".
O ônibus faz parte da frota da Viação Pavunense. De acordo com a empresa, o veículo saiu da garagem com o ar-condicionado funcionando, mas, no meio do percurso, teve problemas técnicos. A empresa afirma que o motorista foi orientado a voltar para a garagem, no Jardim América, e desembarcar os passageiros durante o trajeto. O vidro do ônibus foi quebrado enquanto o veículo se aproximava da avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade.
Segundo funcionários da viação, esse não foi o único caso de ar-condicionado quebrado nesta semana. Eles afirmam que, por causa do calor intenso, os equipamentos não estão dando conta e acabam quebrando. De acordo com o Rio Ônibus, sindicato das empresas, 80% da frota é composta por veículos refrigerados. Em nota, o sindicato diz que, desde o ano passado, "foram incorporados mais de mil novos ônibus que estão circulando pela cidade, todos com ar-condicionado, resultado do acordo firmado com a prefeitura e o Ministério Público do Rio".
Segundo o Rio Ônibus, o ar-condicionado da frota precisa reduzir a temperatura interna dos ônibus em 8°C em relação à temperatura externa, mas fatores como o abrir e fechar das portas influenciam na eficiência dos equipamentos. Por fim, o sindicato afirma que os consórcios de ônibus mantêm diálogo permanente com a Secretaria Municipal de Transporte para viabilizar melhorias.
O calor no Rio de Janeiro tem causado também fortes chuvas. Na terça (14) houve registro de falta de luz e chuva de granizo em algumas áreas da cidade. Segundo a Light, as ocorrências por causa do temporal já foram solucionadas. A concessionária afirma que nesta quinta (16) atua em chamados pontuais nos bairros de Laranjeiras, São Francisco Xavier, São Cristóvão e Sulacap. Já no Vidigal, na zona sul da cidade, a concessionária diz que a queda do serviço se deu devido a furtos de cabos de energia e que a luz já foi restabelecida na comunidade.

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