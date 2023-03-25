  Mãe é presa por vender cenas de sexo com a filha adolescente por até R$ 80
Crime

Mãe é presa por vender cenas de sexo com a filha adolescente por até R$ 80

Segundo o Ministério Público, a mãe, no Paraná, obrigava a adolescente a contracenar cenas de cunho sexual com ela e vendia os conteúdos para um homem de 58 anos, morador da Bahia, que também foi preso pelo mesmo crime

Publicado em 25 de Março de 2023 às 15:36

Uma mulher foi presa e denunciada à Justiça do Paraná nesta semana por estupro de vulnerável da própria filha. O crime foi descoberto após a adolescente contar à equipe pedagógica da escola o que era obrigada a fazer em casa.
Segundo o Ministério Público, a mãe obrigava a adolescente a contracenar cenas de cunho sexual com ela e vendia os conteúdos na internet por até R$ 80. O comprador era um homem de 58 anos, morador da Bahia, que também foi preso pelo mesmo crime.
O MP-PR diz que os adultos mantinham um relacionamento virtual.
A polícia encontrou com o homem mais conteúdo pornográfico, mas de outras crianças e adolescentes. A investigação segue sob sigilo e busca eventuais outros participantes nos crimes.

