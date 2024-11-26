Mãe é presa por suspeita de envenenar os filhos em Belo Horizonte

"Rafael Pitzer, representando a defesa da Sra. [...] manifesta sua profunda preocupação com a repercussão midiática sobre as acusações e ilações que pesam contra ela. É importante ressaltar que, até o presente momento, não há nenhuma prova concreta que incrimine a Sra. [...]. A defesa entende que o princípio da presunção de inocência, consagrado em nossa Constituição Federal, deve ser rigorosamente observado em todos os momentos do processo. A defesa informa que ainda não foram concluídos as perícias e os laudos necessários para a elucidação dos fatos, de forma a sustentar as alegações feitas conta a Sra. [...]. A ausência dessas provas reforça a necessidade de se aguardar o resultado das investigações antes de se formar qualquer juízo de valor sobre a culpabilidade dela. Infelizmente, a única certeza que se tem é que uma jovem veio a óbito e um adolescente encontra-se hospitalizado, possivelmente por envenenamento. Em assim sendo, não se pode afirmar que o alimento preparado pela Sra. [...] estava envenenado e que tenha sido a causa da morte de sua filha. Pedimos à imprensa e ao público em geral que evitem conclusões precipitadas, a Sra. [...] merece ser tratada com dignidade e respeito, assim como qualquer cidadão sob investigação. Por fim, a defesa reafirma sua confiança na Justiça, na apuração rigorosa e imparcial, e acredita que, ao final do processo, a verdade prevalecerá, e sua cliente será absolvida das acusações, tendo em vista que ela afirma não ter feito qualquer mal para os filhos e muito menos envenenado."