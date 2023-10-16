Mãe e padrasto do menino Joaquim começam a ser julgados em SP

Joaquim tinha 3 anos quando foi assassinado Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A mãe e o padrasto do menino Joaquim Pontes Marques, morto em 2013, vão a júri popular a partir desta segunda (16). Eles são acusados pelo assassinato da criança de 3 anos. Natália Ponte e Guilherme Longo serão julgados na cidade em que ocorreu o crime, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

O julgamento ocorre quase dez anos após o menino ter sido assassinado, em 5 de novembro de 2013. O Ministério Público acusa Longo, então padrasto de Joaquim, de ter aplicado uma alta dose de insulina no menino, que era diabético. Após a morte, o padrasto teria jogado o corpo da criança em um córrego, segundo a acusação.

Longo é acusado de homicídio triplamente qualificado -motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Já Natália é acusada de omissão. Para o Ministério Público, ela tinha capacidade de afastar a criança do convívio com o companheiro.

Relembre o caso

Natália é psicóloga e trabalhava em uma clínica de reabilitação em Ipuã, na região de Ribeirão Preto, onde conheceu Longo, que estava internado no local para tratamento. Eles começaram a se relacionar e foram morar juntos no início de 2013, quando Natália engravidou pela segunda vez. Joaquim tinha três anos de idade.

Segundo o Ministério Público, Longo voltou a usar drogas logo após o nascimento do filho do casal. Na mesma época, Joaquim foi diagnosticado com diabetes, e Longo teria começado a demonstrar um comportamento agressivo por ciúmes de Natália. Ainda segundo a acusação, ele reclamava dos cuidados que ela tinha com o filho e do contato que mantinha com o ex-marido, pai de Joaquim.

Em 5 de novembro de 2013, a família procurou a polícia para comunicar o desaparecimento de Joaquim. Na ocasião o casal alegou que acordou e não encontrou o menino em casa. Cinco dias depois, o corpo da criança foi encontrado no rio Pardo, em Barretos, cidade próxima a Ribeirão.

A investigação da Polícia Civil apontou que, na noite do dia 4 de novembro, Joaquim estava no quarto com a mãe, o padrasto e o irmão recém-nascido. O menino estava assistindo a desenhos no celular, quando Natália dormiu com o bebê. Longo teria se irritado com Joaquim após o menino começar a chorar quando tirou o celular de suas mãos. O homem então teria levado a criança para o quarto ao lado, onde, segundo a polícia, teria injetado uma superdosagem de insulina no menino.

A acusação diz que, ao perceber que o menino estava morto, Longo teria saído de casa e jogado o corpo da criança no córrego Tanquinho, localizado a cerca de 200 metros da casa da família -de lá o corpo teria sido levado até o ribeirão Preto, afluente do rio Pardo. A mãe e o padrasto alegam que Longo sofria com o vício em drogas e que Joaquim teria sumido de casa naquela madrugada, quando o homem saiu para comprar cocaína.