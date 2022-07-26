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Crime

Mãe e bebê são mortos em SC; filho de um ano está desaparecido

Segundo a investigação policial, marido é o principal suspeito do crime. Polícia foi ao apartamento após denúncia anônima
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2022 às 11:40

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 11:40

Uma mulher de 23 anos e o filho de três meses foram encontrados mortos dentro de um apartamento, na manhã desta segunda-feira (25), em Blumenau, Santa Catarina. Jéssica Mayara Ballock e Théo Pereira foram achados com marcas de golpes no pescoço, segundo o delegado Ronnie Esteves, responsável pela investigação. O outro filho, de 1 ano e 10 meses, está desaparecido.
O marido de Jéssica, de 28 anos, é considerado o principal suspeito do crime e ainda não foi localizado. O nome dele não foi divulgado à imprensa.
Jéssica Mayara Ballock, mulher encontrada morta em Blumenau, Santa Catarina
Jéssica Mayara Ballock, mulher encontrada morta em Blumenau, Santa Catarina Crédito: Facebook
Os policiais foram até o apartamento após receberem uma ligação, por volta das 10h, de que uma mulher estaria morta no local. Segundo o delegado, não foi feita referência ao bebê. Ao chegarem, os agentes tiveram que arrombar a porta para ter acesso ao imóvel, já que ninguém respondeu.
"Havia bastante sangue no local. A casa estava toda fechada. E a mãe e o filho estavam num quarto, também trancado. A mulher estava no chão, na entrada do quarto, e foi encontrada primeiro. Só depois que foi localizado o bebê em cima da cama do casal", conta o delegado.
Uma faca com sangue foi encontrada no imóvel e recolhida para perícia. A polícia aguarda ainda o laudo de necropsia dos corpos sob responsabilidade do Instituto Médico Legal.
Devido aos indícios no local, o delegado acredita que mãe e filho foram mortos entre a noite de sábado (23) e a madrugada de domingo (24). No sábado, a família foi até a casa do pai de Jéssica e só saiu à noite. 
O delegado não descarta a possibilidade de que a ligação feita nesta segunda-feira (25) — avisando que uma mulher estava morta no apartamento — tenha partido do próprio suspeito.
Ainda não se sabe a motivação para o crime. O casal estava junto havia quatro anos, segundo relato do pai de Jéssica à polícia.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 181 - Disque Denúncia. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

► Veja outros canais para denunciar violência doméstica no ES

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