Mãe e bebê são mortos em SC; filho de um ano está desaparecido

Uma mulher de 23 anos e o filho de três meses foram encontrados mortos dentro de um apartamento, na manhã desta segunda-feira (25), em Blumenau, Santa Catarina. Jéssica Mayara Ballock e Théo Pereira foram achados com marcas de golpes no pescoço, segundo o delegado Ronnie Esteves, responsável pela investigação. O outro filho, de 1 ano e 10 meses, está desaparecido.

O marido de Jéssica, de 28 anos, é considerado o principal suspeito do crime e ainda não foi localizado. O nome dele não foi divulgado à imprensa.

Jéssica Mayara Ballock, mulher encontrada morta em Blumenau, Santa Catarina Crédito: Facebook

Os policiais foram até o apartamento após receberem uma ligação, por volta das 10h, de que uma mulher estaria morta no local. Segundo o delegado, não foi feita referência ao bebê. Ao chegarem, os agentes tiveram que arrombar a porta para ter acesso ao imóvel, já que ninguém respondeu.

"Havia bastante sangue no local. A casa estava toda fechada. E a mãe e o filho estavam num quarto, também trancado. A mulher estava no chão, na entrada do quarto, e foi encontrada primeiro. Só depois que foi localizado o bebê em cima da cama do casal", conta o delegado.

Uma faca com sangue foi encontrada no imóvel e recolhida para perícia. A polícia aguarda ainda o laudo de necropsia dos corpos sob responsabilidade do Instituto Médico Legal.

Devido aos indícios no local, o delegado acredita que mãe e filho foram mortos entre a noite de sábado (23) e a madrugada de domingo (24). No sábado, a família foi até a casa do pai de Jéssica e só saiu à noite.

O delegado não descarta a possibilidade de que a ligação feita nesta segunda-feira (25) — avisando que uma mulher estava morta no apartamento — tenha partido do próprio suspeito.

Ainda não se sabe a motivação para o crime. O casal estava junto havia quatro anos, segundo relato do pai de Jéssica à polícia.