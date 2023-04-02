Mãe de Leonardo é sepultada no mesmo túmulo do filho Leandro

GOIÂNIA - A mãe de Leonardo, Dona Carmem, foi enterrada no final da manhã deste domingo (2), em Goiânia (GO) no mesmo túmulo do filho Leandro e do marido. Antes de fechar o caixão, o cantor sertanejo deu um beijo na testa da mãe, que tinha 85 anos.

Segundo Poliana, esposa de Leonardo, o casal estava a caminho do hospital para entregar exames de rotina quando foram informados da morte, ocorrida após um infarto, no sábado (1). Ela ainda afirmou que os médicos tentaram reanimar Carmem por 45 minutos antes de declarar o óbito.

Conhecida como dona Carmem, a mãe de Leonardo administrava a Casa de Apoio São Luiz, espaço que oferece estadia, alimentação e transporte gratuitos para pessoas com câncer em Goiânia. A iniciativa era homenagem a Leandro, irmão de Leonardo, que morreu em 1998.

O velório aconteceu no Cemitério Jardim das Palmeiras até às 11 horas, quando o cortejo seguiu até o local do sepultamento.