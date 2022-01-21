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Olinda Bonturi Bolsonaro

Mãe de Jair Bolsonaro morre aos 94 anos

Olinda Bonturi Bolsonaro estava internada em um hospital de Registro, no interior de São Paulo, desde a última segunda-feira (17)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jan 2022 às 06:30

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 06:30

Olinda Bonturi Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro, morreu na madrugada desta sexta-feira (21) Crédito: Redes sociais
Morreu na madrugada desta sexta-feira (21), aos 94 anos, Olinda Bonturi Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro. Ela estava internada em um hospital de Registro, no interior de São Paulo, desde a segunda-feira (17).
Bolsonaro comunicou o falecimento da mãe em uma publicação no Twitter, e anunciou que se prepara para voltar ao Brasil. Nesta sexta-feira, 21, o presidente se encontraria em Georgetown com o presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali.
"Com pesar o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade", escreveu Bolsonaro.

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