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Homenagem

Bolsonaro divulga vídeo em que chora ao ouvir música que 'mãe cantava'

Vídeo foi divulgado nas redes sociais do presidente. Segundo escreveu o mandatário na legenda, a mãe dele sempre entoava a canção
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 nov 2021 às 14:42

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 14:42

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) divulgou nesta terça-feira (2) vídeo nas redes sociais em que aparece chorando depois de ouvir uma música que, segundo escreveu o mandatário na legenda, a mãe dele sempre cantava. Dona Olinda Bunturi Bolsonaro, de 93 anos, hoje vive na cidade de Eldorado (SP).
Bolsonaro viajou para a Itália onde participou da reunião de Cúpula do G20, grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia, durante o fim de semana. Na agenda, clima, recuperação econômica e pandemia.
A sua passagem pelo país, no entanto, foi marcada pelo isolamento, sem nenhuma reunião bilateral com líderes globais em sua agenda, tumulto nas ruas de Roma e agressão a jornalistas brasileiros, dentre eles o colunista do UOL, Jamil Chade. Uma profissional do jornal Folha de S.Paulo também foi empurrada e um repórter da TV Globo levou um soco no estômago. Sobre esse episódio, silêncio total de Bolsonaro, do Itamaraty e do governo brasileiro.
A viagem do presidente pela Itália se encerra nesta terça-feira (2), com uma visita a um monumento em Pistoia, na região central do país, em memória dos soldados brasileiros que morreram na Segunda Guerra Mundial. O líder do partido italiano de extrema-direita Liga, Matteo Salvini, anunciou que se reunirá com Bolsonaro nesta terça.

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