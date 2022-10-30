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Eleições 2022

Lula vence em urnas de Budapeste, na Hungria

A Hungria, entretanto, é chefiada por Victor Orbán, primeiro-ministro desde 2010 e aliado a Jair Bolsonaro (PL), que visitou o país em fevereiro deste ano após ir à Rússia para conversas com Vladimir Putin.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 15:50

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 15:50

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 481 votos em duas seções eleitorais em Budapeste, na Hungria, ante 83 votos do presidente Jair Bolsonaro (PL). O valor equivale a 85,3% dos votos para o petista, contra 14,7% do atual chefe do Executivo.
Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: André Ribeiro / Futura Press / Folhapress
Também foram registrados 15 votos em branco ou nulos, não considerados para a totalização dos resultados feita pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
A Hungria, entretanto, é chefiada por Victor Orbán, primeiro-ministro desde 2010 e aliado a Jair Bolsonaro (PL), que visitou o país em fevereiro deste ano após ir à Rússia para conversas com Vladimir Putin.
O candidato à reeleição chamou Orbán de irmão "dadas as afinidades" e afirmou que os dois representam valores de Deus, pátria, família e liberdade.
Bolsonaro também disse que a Hungria, de dez milhões de pessoas é um "pequeno grande irmão" do Brasil.
O chefe de governo húngaro vem acumulando poderes por meio de uma guinada autoritária, tornando-se inspiração para vários líderes para a ultradireita.

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