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Eleições 2022

Lula tem 49% dos votos totais e venceria em 1° turno, diz pesquisa do Ipec

Presidente Jair Bolsonaro ficaria em segundo lugar, com 23% dos votos totais e 26% dos válidos, caso a eleição fosse hoje, aponta o levantamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jun 2021 às 08:42

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 08:42

Lula e Bolsonaro estão no epicentro do embate político no Brasil
Lula e Bolsonaro estão no epicentro do embate político no Brasil Crédito: Ricardo Stuckert e Marcelo Camargo
Caso as eleições presidenciais fossem realizadas hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria 49% dos votos totais, segundo pesquisa do Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), ex-Ibope. Se considerados os votos válidos, o petista teria 56% das intenções e venceria já no primeiro turno. Já o atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), ficaria em segundo lugar, com 23% dos votos totais e 26% dos válidos.
A pesquisa avaliou também a viabilidade dos ex-ministros Ciro Gomes (PDT) e Luiz Henrique Mandetta (DEM), bem como do governador de São Paulo João Doria (PSDB). O pedetista tem 7% dos votos totais, o tucano Doria, 5% e o demista, 3%. Votos brancos e nulos somam 10% e não souberam ou não responderam, 3%.
O Ipec ouviu presencialmente 2.002 eleitores brasileiros em 141 cidades do país entre 17 e 21 de junho. A margem de erro de dois pontos percentuais.

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POTENCIAL DE VOTO

A pesquisa também perguntou se os eleitores votariam com certeza ou poderiam votar ou se não votariam de forma alguma em determinado candidato.
Em Lula, 61% dos entrevistados disseram que votariam com certeza ou poderiam votar nele (11 pontos percentuais a mais que em fevereiro), 36% que não votariam de jeito nenhum (8 p.p. a menos), e 3% que não conhecem o suficiente ou não responderam.
Para Bolsonaro, 62% disseram que não votariam de forma nenhuma (6 p.p. a mais), 33% que votariam com certeza ou poderiam votar (queda de 5 p.p.) e 4% que não conhecem o suficiente ou não sabem (variação negativa de 1 p.p.).

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