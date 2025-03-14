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Governo Lula

Lula tem 41% de avaliação negativa e 27% de positiva, aponta Ipec

Avaliação negativa do presidente cresceu 7 pontos percentuais e superou pela primeira vez a positiva
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mar 2025 às 09:18

Publicado em 14 de Março de 2025 às 09:18

SÃO PAULO - A administração do presidente Lula (PT) é considerada ruim ou péssima por 41% dos brasileiros, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira (13) pelo instituto Ipsos-Ipec. Para 27% dos entrevistados, a atuação do presidente é boa ou ótima.
Consideraram regular a atuação do mandatário 30% dos entrevistados. Os que não sabem ou preferiram não opinar correspondem a 1%.
Segundo o instituto de pesquisa, a avaliação negativa (ruim ou péssima) cresceu sete pontos percentuais em relação ao levantamento anterior e superou a positiva (ótima ou boa) pela primeira vez desde o início da série neste mandato.
Lula está no Uruguai e falou sobre a discussão entre Trump e Zelensky na Casa Branca
58% dos brasileiros dizem não confiar em Lula. Crédito: Reprodução
A pesquisa também aponta que 55% da população brasileira desaprova a maneira como o presidente administra o país, enquanto 58% dos brasileiros dizem não confiar em Lula.
Em dezembro passado, última vez em que a pesquisa tinha sido feita pelo Ipec, 34% consideravam a atuação do presidente ruim ou péssima, 30% regular e 34% ótima ou boa. Na época, 2% não souberam ou não responderam.
Segundo o instituto, a avaliação positiva de Lula é maior, neste último levantamento, entre aqueles que disseram ter votado no político em 2022 (52%), moradores do Nordeste (37%), menos escolarizados (36%), com renda familiar de até 1 salário mínimo (34%) e católicos (34%).
Quanto à faixa etária, a avaliação ótima ou boa é maior entre quem tem mais de 60 anos (32%) do que entre pessoas com 25 a 34 anos (22%).
Entretanto, estes são alguns dos grupos que mais sofreram queda na avaliação positiva, segundo o instituto.
A avaliação negativa é maior entre quem declara ter votado em Jair Bolsonaro na última eleição (72%), tem renda mensal familiar superior a 5 salários mínimos (59%), é mais instruídos (48%) e é evangélico (52%).
Dividido por gênero, a avaliação ruim ou péssima é maior entre homens (46%) do que mulheres (37%).
Quanto à aprovação da forma como o presidente administra o país, a porcentagem de quem desaprova subiu de 46 % para 55%. Os que aprovaram foram de 47% para 40%. O número daqueles que não souberam ou não responderam caiu de 7% para 4%.
Em termos de confiança no presidente, subiu de 52% para 58% a porcentagem daqueles que disseram não confiar no político. O valor para quem confia foi de 45% para 40%.
A pesquisa foi realizada de sexta-feira (7) até a terça-feira (11) em 131 municípios. Foram feitas 2.000 entrevistas, e o nível de confiança é de 95%.
A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.
Essa é a primeira pesquisa divulgada pelo Ipec depois de ele ter sido comprado pelo instituto de pesquisa Ipsos, que anunciou a transação em 26 de fevereiro.

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