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Caminhões e ônibus

Lula sanciona lei que exige exame toxicológico de motoristas profissionais

O presidente vetou, porém, o trecho que previa penalização a quem não fez o teste após 30 dias do vencimento da data estabelecida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jun 2023 às 11:21

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 11:21

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) sancionou nesta terça-feira (20) a lei que retoma a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas profissionais.
O chefe do Executivo vetou alguns trechos da legislação aprovada pelo Congresso, como o dispositivo que prevê punição com multa para os motoristas que perderem o prazo para fazer o exame após 30 dias do vencimento da data estabelecida.
Caminhão. Caminhoneiros. Diesel
Lei prevê a exigência do exame para motoristas das categorias C, D e E Crédito: José Paulo Lacerda/CNI
O Congresso havia estabelecido que a perda do prazo representaria infração gravíssima. O governo diz que a penalização era desproporcional, mesmo se o motorista tenha dirigido no período.
O mandatário também derrubou a proibição do motorista dirigir qualquer veículo até que apresente um exame toxicológico negativo, caso tenha dado positivo anteriormente.
A lei prevê a exigência do exame a partir de julho de 2023 para motoristas das categorias C, D e E, que abrangem veículos como caminhões e ônibus.

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