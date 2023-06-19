Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • CNJ apura indícios de gastos de R$ 1 bilhão sem comprovação na Lava Jato
Após análises

CNJ apura indícios de gastos de R$ 1 bilhão sem comprovação na Lava Jato

Correição em Vara de Curitiba e no TRF se baseia na destinação de bens apreendidos e multas resultantes de acordos de leniência
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jun 2023 às 19:15

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 19:15

BRASÍLIA - Técnicos do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) responsáveis pela correição extraordinária nos tribunais da Lava Jato analisam indícios de gastos de quase R$ 1 bilhão sem comprovação.
Os juízes deslocados para a ação analisam documentos e planilhas e ouvem depoimentos de servidores para avaliar se os trabalhos estão regulares.
Fachada do predio Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), onde CNJ faz uma correição extraordinária.
Fachada do predio Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) Crédito: Divulgação
Mesmo com as mudanças no comando da 13ª Vara Federal de Curitiba, a auditoria vai continuar tanto na primeira quanto na segunda instância responsáveis pela operação.
Como revelou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, a juíza Gabriela Hardt teve seu pedido atendido para ser removida a uma turma recursal. Em seu lugar entra Fábio Nunes de Martino, da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa (PR), e o juiz substituto Murilo Scremin Czezacki, da 2ª Vara Federal de Cascavel.
Os valores sob suspeição são oriundos de bens apreendidos e acordos de leniência. Só os acordos já movimentaram cerca de R$ 6 bilhões.
Além dos gastos, há suspeitas de infrações menores como destinação indevida de valores para o Judiciário, polícia e Ministério Público.
Inicialmente, cerca de R$ 300 milhões em depósitos judiciais feitos por determinação da Lava Jato estavam no centro da correição extraordinária na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba e do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), responsáveis pela operação.
Também havia a intenção de avaliar com especial atenção os acordos de cooperação internacional e a forma como foram conduzidas as delações premiadas.
Procurado, o TRF-4 afirmou que a correição está sob sigilo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça Operação Lava Jato CNJ
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Evite ciladas: Guarda da Serra ensina a puxar a ficha do crush pelo CPF
Imagem de destaque
Caminhão derruba dois postes e deixa imóveis sem energia em Cachoeiro
Imagem de destaque
As incríveis imagens da missão Artemis 2 à Lua: fotos científicas ou de passeio?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados